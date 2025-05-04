- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1226
- Время на прочтение
- 1 мин
Лилия Подкопаева показала редкое фото с 17-летней дочерью и похвасталась ее важным достижением в США
Старшая дочь Лилии Подкопаевой организовала выставку своих фоторабот.
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева впервые за длительное время показала, как сейчас выглядит ее старшая дочь, а также похвасталась важным достижением Каролины в США.
Оказывается, 17-летняя девушка увлекается фотоискусством. Более того, дочь гимнастки уже успела организовать выставку в США с собственными работами. Лилия Подкопаева, конечно же, пришла на событие, чтобы поддержать страшную дочь.
Знаменитость говорит, что каждый кадр Каролины вызывает великий восторг и настоящие эмоции. По словам спортсменки, дочь может через фото показать живую историю, а ее видение – тонкое и глубокое. Лилия Подкопаева также добавила, что испытывает очень большую гордость и восхищается успехами Каролины.
"Пришла на фотовыставку старшей дочери — и сердце наполнилось теплом и гордостью. В каждом ее кадре – частичка души, настоящие эмоции, живая история. Она видит мир тонко и глубоко…", – поделилась гимнастка.
Напомним, недавно Лилия Подкопаева делилась редким фото с мужем-бизнесменом. Спортсменка также публично обращалась к нему.