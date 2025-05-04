Лилия Подкопаева показала редкое фото с 17-летней дочерью и похвасталась ее важным достижением в США

Лилия Подкопаева / © instagram.com/podkopayeva_official

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Украинская гимнастка Лилия Подкопаева впервые за длительное время показала, как сейчас выглядит ее старшая дочь, а также похвасталась важным достижением Каролины в США.

Оказывается, 17-летняя девушка увлекается фотоискусством. Более того, дочь гимнастки уже успела организовать выставку в США с собственными работами. Лилия Подкопаева, конечно же, пришла на событие, чтобы поддержать страшную дочь.

Знаменитость говорит, что каждый кадр Каролины вызывает великий восторг и настоящие эмоции. По словам спортсменки, дочь может через фото показать живую историю, а ее видение – тонкое и глубокое. Лилия Подкопаева также добавила, что испытывает очень большую гордость и восхищается успехами Каролины.

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Лилия Подкопаева со старшей дочерью / © instagram.com/podkopayeva_official

"Пришла на фотовыставку старшей дочери — и сердце наполнилось теплом и гордостью. В каждом ее кадре – частичка души, настоящие эмоции, живая история. Она видит мир тонко и глубоко…", – поделилась гимнастка.

Напомним, недавно Лилия Подкопаева делилась редким фото с мужем-бизнесменом. Спортсменка также публично обращалась к нему.