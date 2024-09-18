Лилия Подкопаева показала редкое фото с мужем и тремя детьми и заговорила об усыновлении

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева порадовала редким кадром с мужем, бизнесменом Игорем Дубинским и тремя детьми.

Семейный пост спортсменка сделала по случаю Дня усыновления, который в Украине ежегодно приходится на 17 сентября. Дело в том, что гимнастка 2006 усыновила сына Вадима, которому сейчас уже 18 лет. Лилия Подкопаева поделилась, что усыновление – выбор сердца. Спортсменка убеждена, что много лет назад не она выбрала сына, а он ее. Лилия Подкопаева подчеркнула, что усыновление – это о любви, которая растет в серце.

Лилия Подкопаева с мужем и детьми / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

"Усыновление – это выбор сердца, который никогда не бывает случайным. 18 лет назад мой ребенок выбрал меня, и этот момент навсегда изменил мою жизнь. Это не о кровных связях, а о любви, которая растет в сердце, когда ты становишься отцом или матерью. Отцовство – это о заботе, поддержке и ощущении неразрывной связи. Это любовь, которая превосходит все и навсегда объединяет души", - поделилась гимнастка.

Отметим, Лилия Подкопаева воспитывает троих детей – сына Вадима и дочерей Каролину и Эвелину. Вместе с семьей спортсменка проживает в США.

Напомним, в семье ведущего Тимура Мирошниченко 17 сентября случилось важное событие. В суде шоумен вместе с супругой официально завершил процесс усыновления второго ребенка.

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