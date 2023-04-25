Лилия Подкопаева показала сладкие поцелуи с мужем-бизнесменом

Спортсменка нежно поздравила возлюбленного с его праздником.

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась с поклонниками, что в ее семье праздник.

Муж спортсменки, бизнесмен Игорь Дубинский, отпраздновал день рождения. По случаю праздника Подкопаева посвятила трогательный пост возлюбленному в Instagram с теплыми пожеланиями.

Лилия Подкопаева с мужем / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

"Поздравляю тебя, любимый, с днем рождения! Чтобы ты не запланировал, оно обязательно сбудется. Желаю тебе успеха во всех делах и оставайся таким, как есть — лучшим!" – обратилась к мужу чемпионка.

Лилия Подкопаева также опубликовала романтическое фото с Игорем Дубинским. На снимке возлюбленный нежно обнимает спортсменку и сладко целует ее.

Лилия Подкопаева с мужем / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Отметим, в комментариях под фото подписчики Лилии поздравили бизнесмена с днем рождения. Юзеры написали немало приятных слов Игорю Дубинскому: "Поздравления с Украины, исполнение всех мечтаний и желаний!", "Поздравление Игорю! Крепкого здоровья!", "Какие красивые".

Напомним, Лилия Подкопаева находится за границей. Однако во время войны спортсменка возвращалась в Украину. Знаменитость ездила в освобожденные от российских оккупантов поселки Киевской области.

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