Лилия Подкопаева показала свои невиданные фото с юности и детства в Донецке: "Навсегда в сердце"

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева поделилась архивными фотографиями с детства.

Так, в день своего родного города Донецка спортсменка вспомнила, как там начиналась ее карьера и осуществлялись первые мечты, были первые спортивные достижения. В то же время, в фотоблоге Лилия поделилась редкими фото с того периода, где совсем юная она тренируется в спортивном обществе "Динамо". И вспомнила огромный труд шахтеров своего края, одним из которых был когда-то ее дедушка.

Лилия Подкопаева / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

"Донецк — город моего детства, который навсегда останется в моем сердце. Именно здесь, в спортивном обществе "Динамо", я сделала свои первые шаги в мир гимнастики и осуществила свои первые мечты. Но Донецк для меня — это не только спорт, но и шахтерский труд, который я видела собственными глазами. Мой дедушка всю жизнь работал на шахте "Глубокая", и я не раз спускалась в шахту, чтобы понять, насколько тяжела работа шахтеров", — рассказала Подкопаева.

Лилия Подкопаева / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Лилия Подкопаева / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Гимнастка также показала свое фото, где она совсем маленькая, и поздравила украинцев с Днем города Донецка и Днем шахтеров. И среди пожеланий отметила мирное небо для ее родного города, который всегда будет украинским.

Лилия Подкопаева / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

"Сегодня (25 августа – прим. ред.) особый день – День города и День шахтера. Хочу поздравить всех шахтеров и поблагодарить за их силу, отвагу и самоотверженность. Вы – настоящие герои, гордость нашего края. Донецк всегда будет частью Украины, и я верю, что мы снова увидим его свободным и мирным. Слава нашим шахтерам! Слава Донецку! Слава Украине!", - поздравила спортсменка.

Напомним, недавно Украина отпраздновала свое 33-летие. По случаю Дня Независимости Украины Каменских, Сумская, Дорофеева и другие звезды рассказали, что для них символизирует украинская свобода.

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