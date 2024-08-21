Лилия Подкопаева показалась с 18-летним сыном и рассекретила, в каком вузе он будет учиться

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала редкое фото с 18-летним сыном и рассекретила, где он будет учиться в США.

В этом году Вадим окончил школу. Теперь у юноши начинается новый этап в жизни. Как в своем Instagram поделилась Подкопаева, сын поступил в Технологический институт Джорджии, США. Правда, какую специальность выбрал Вадим, спортсменка рассказывать не стала.

"Мой сын начинает новый этап в жизни, и я искренне горжусь его достижениями. Мечты сбываются, когда вкладываешь в них время, усилия и веру", — поделилась гимнастка.

Лилия Подкопаева с сыном / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Оказалось, что Вадим поступил в знаковое для звездной мамы заведение. 28 лет назад, когда Подкопаева участвовала в Олимпийских играх, вместе со сборной проживала в поселке, расположенном в соответствующем кампусе. В настоящее время Вадим находится в том же месте.

"28 лет назад, во время первых Олимпийских игр независимой Украины, наша сборная находилась в олимпийском поселке, расположенном на территории кампуса GeorgiaTech. И сегодня мой сын живет в том же месте. Жизнь иногда удивляет нас своими неожиданными поворотами. Могла ли я тогда представить, что судьба приведет нас сюда?" – удивилась гимнастка.

Напомним, в этом году дети солиста группы "ТИК" Виктора Бронюка тоже поступали в учебные заведения. Артист уже рассекретил, где будут получать образование его сын и дочь. Также исполнитель признался, почему они отказались от зарубежных учебных заведений.

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