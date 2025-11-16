Лилия Подкопаева показалась с тремя детьми в США и очаровала их особенным вечером

Лилия Подкопаева с детьми / © instagram.com/podkopayeva_official

Украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева провела яркий вечер в США вместе со своими тремя детьми.

Звездная мама посетила шоу знаменитого Cirque du Soleil в Атланте и поделилась атмосферными фотографиями своего семейного выхода. На фото Подкопаева позирует вместе с 19-летним сыном Вадимом, дочерью Каролиной и младшей — 6-летней Эвелиной. Компанию семье составили давние друзья Лилии, которые работают артистами цирка и участвуют в шоу.

В публикации спортсменка призналась, что очередной просмотр постановки Luzia снова подарил ей незабываемые эмоции. Она назвала программу «магией» и посоветовала увидеть ее собственными глазами.

«Особенный — это еще ничего не сказать о вчерашнем вечере. Возможно, только Cirque du Soleil способны передать эти ощущения. Увидеть Luzia снова было настоящей магией. Я уже видела его раньше, но каждый раз открываю что-то новое. Это одно из лучших шоу, которые я пережила за последние годы. Настоящий must-see», — написала спортсменка.

