Лилия Подкопаева показалась в объятиях мужа-бизнесмена и сделала заявление: "Понимает с полуслова"

Лилия Подкопаева / © instagram.com/podkopayeva_official

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева порадовала редким фото с мужем-бизнесменом Игорем Дубинским.

Спортсменка не из тех, кто активно делится подробностями личной жизни. Однако время от времени она радует подписчиков семейными фотографиями, как и в этот раз. Гимнастка наделала с мужем фото в зеркале рядом с лифтом и опубликовала их в Instagram.

Лилия Подкопаева с мужем / © instagram.com/podkopayeva_official

Пара позировала перед объективом фотокамеры в элегантных образах. Очевидно, они направлялись на какое-то особое мероприятие. На некоторых снимках Игорь Дубинский осторожно обнимает Лилию Подкопаеву. В подписи к снимкам гимнастка сделала заявление. Знаменитость высказалась о "своих людях", которые понимают с полуслова и всегда поддержат, при этом не будут требовать никаких объяснений.

"Свои люди - это те, кто понимает с полуслова и поддерживает без лишних", - отметила гимнастка.

Лилия Подкопаева с мужем / © instagram.com/podkopayeva_official

Напомним, Лилия Подкопаева вместе с мужем и детьми уже много лет живет в США. Недавно гимнастка отвела младшую дочь в первый класс. Спортсменка показала учебный день 5-летней Эвелины в школе.