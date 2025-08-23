- Дата публикации
-
Гламур
- Гламур
- Количество просмотров
- 349
- Время на прочтение
- 1 мин
Лилия Подкопаева показалась в объятиях мужа-бизнесмена и сделала заявление: "Понимает с полуслова"
Гимнастка наделала селфи с возлюбленным, с которым они предстали в элегантных образах.
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева порадовала редким фото с мужем-бизнесменом Игорем Дубинским.
Спортсменка не из тех, кто активно делится подробностями личной жизни. Однако время от времени она радует подписчиков семейными фотографиями, как и в этот раз. Гимнастка наделала с мужем фото в зеркале рядом с лифтом и опубликовала их в Instagram.
Пара позировала перед объективом фотокамеры в элегантных образах. Очевидно, они направлялись на какое-то особое мероприятие. На некоторых снимках Игорь Дубинский осторожно обнимает Лилию Подкопаеву. В подписи к снимкам гимнастка сделала заявление. Знаменитость высказалась о "своих людях", которые понимают с полуслова и всегда поддержат, при этом не будут требовать никаких объяснений.
"Свои люди - это те, кто понимает с полуслова и поддерживает без лишних", - отметила гимнастка.
Напомним, Лилия Подкопаева вместе с мужем и детьми уже много лет живет в США. Недавно гимнастка отвела младшую дочь в первый класс. Спортсменка показала учебный день 5-летней Эвелины в школе.