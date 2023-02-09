Лилия Подкопаева показалась в поезде "Укрзализныци" и сообщила, что возвращается домой

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась с поклонниками, что впервые с начала полномасштабного вторжения россии возвращается в Украину.

В сторис своей страницы в Instagram знаменитость разместила несколько коротких видео, где показала, как едет домой. Путь Подкопаевой пролегал через столицу Польши Варшаву, откуда она на поезде "Укрзализныци" отправилась в Киев.

В фотоблоге олимпийская чемпионка показала пути, с котороых уезжала в украинскую столицу, а также "самый вкусный чай", который Подкопаевой налили наши проводники в поезде.

Лилия Подкопаева / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Лилия Подкопаева / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Лилия Подкопаева / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Почему Подкопаева решила приехать именно сейчас, она не поделилась. Впрочем, судя по выражению лица знаменитости, она счастлива и взволнована. Отметим, что олимпийская чемпионка уже очень долгое время проживает в Америке, но часто приезжала в Украину.

Напомним, на днях в Украину из Германии вернулась также и украинская актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая. Артистка со слезами на глазах призналась, что очень счастлива быть дома.

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