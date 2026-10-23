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Лилия Подкопаева приехала в Украину из США: как выглядит 48-летняя олимпийская чемпионка
Олимпийская чемпионка, долгое время живущая в США, позировала на балконе в центре столицы и поделилась особыми моментами встречи с родным городом.
Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева приехала в Киев и поделилась атмосферными кадрами по фотосессии, которую устроила на балконе в самом сердце столицы.
48-летняя гимнастка, долгое время живущая в США, нашла время для теплой встречи с родным городом. Для съемки Лилия выбрала розовую рубашку и белые джинсы. В непринужденной атмосфере она позировала на балконе, наслаждалась солнечными лучами и любовалась видами Киева. Фотографиями поделилась фотографка Яна Стукач, которая осталась под впечатлением от этой встречи.
«Киев это дома…. Спасибо Тебе, Лилия, и за фотовстречи, и за вкусности, и что со всеми рисками мы реализовали и сделали эту съемку в нашем Киеве», — написала фотография.
На опубликованных кадрах Подкопаева предстает в простом, но стильном образе. Спортсменка легко улыбается, жмурится от солнца и позирует без лишней постановки. Именно эта непринужденность придает фотографии особого уюта, а обычный столичный балкон становится идеальной локацией для фотосессии.
Встреча состоялась, несмотря на риски, о которых вспомнила фотография. В то же время, ее сообщение передает особое ощущение дома, которое не исчезает даже тогда, когда жизнь надолго переносит в другую страну.
Лилия Подкопаева — одна из самых титулованных украинских гимнасток. Она завоевала олимпийское золото на Играх 1996 года в Атланте и уже много лет живет в США. Несмотря на это, спортсменка продолжает приезжать в Украину, а ее новые кадры из столицы напоминают об особой связи с родным городом.
Напомним, недавно Лилия Подкопаева восхищала фото подросшей 7-летней дочери и показала, как менялась Эвелина на протяжении многих лет.