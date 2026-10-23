Лилия Подкопаева приехала в Украину из США: как выглядит 48-летняя олимпийская чемпионка

Лилия Подкопаева / © instagram.com/podkopayeva_official

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Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева приехала в Киев и поделилась атмосферными кадрами по фотосессии, которую устроила на балконе в самом сердце столицы.

48-летняя гимнастка, долгое время живущая в США, нашла время для теплой встречи с родным городом. Для съемки Лилия выбрала розовую рубашку и белые джинсы. В непринужденной атмосфере она позировала на балконе, наслаждалась солнечными лучами и любовалась видами Киева. Фотографиями поделилась фотографка Яна Стукач, которая осталась под впечатлением от этой встречи.

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«Киев это дома…. Спасибо Тебе, Лилия, и за фотовстречи, и за вкусности, и что со всеми рисками мы реализовали и сделали эту съемку в нашем Киеве», — написала фотография.

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Лилия Подкопаева / © instagram.com/podkopayeva_official

Лилия Подкопаева / © instagram.com/podkopayeva_official

На опубликованных кадрах Подкопаева предстает в простом, но стильном образе. Спортсменка легко улыбается, жмурится от солнца и позирует без лишней постановки. Именно эта непринужденность придает фотографии особого уюта, а обычный столичный балкон становится идеальной локацией для фотосессии.

Встреча состоялась, несмотря на риски, о которых вспомнила фотография. В то же время, ее сообщение передает особое ощущение дома, которое не исчезает даже тогда, когда жизнь надолго переносит в другую страну.

Лилия Подкопаева / © instagram.com/podkopayeva_official

Лилия Подкопаева / © instagram.com/podkopayeva_official

Лилия Подкопаева — одна из самых титулованных украинских гимнасток. Она завоевала олимпийское золото на Играх 1996 года в Атланте и уже много лет живет в США. Несмотря на это, спортсменка продолжает приезжать в Украину, а ее новые кадры из столицы напоминают об особой связи с родным городом.

Напомним, недавно Лилия Подкопаева восхищала фото подросшей 7-летней дочери и показала, как менялась Эвелина на протяжении многих лет.

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