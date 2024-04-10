Лилия Подкопаева рассекретила, чем в США занимается ее 18-летний сын и как помогает Украине

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева рассекретила, чем в США занимается ее 18-летний сын и как он помогает Украине во время войны.

Вадим в Америке активно освещает, какие ужасы происходят в его родной стране. В частности, он и его сестра Каролина принимают участие в акциях протеста, где рассказывают, какие ужасы против украинцев совершают российские оккупанты. Также они собирают гуманитарную помощь украинцам.

Кстати, когда Вадим учился в школе, тоже рассказывал своим одноклассникам о войне в Украине, которую развязалась Россия.

"Вадим и Каролина принимали и участвуют в акциях, связанных с Украиной. Они в первых рядах! Когда по Покровску год назад запустили ракеты, было много погибших, в школе Вадима сделали акцию возле станции метро в Атланте. Вадим там выступал, рассказывал историю выжившей девочки. Затем они собирали гуманитарную помощь", — рассказала гимнастка в интервью Oboz.ua.

Лилия Подкопаева с сыном / Фото: instagram.com/stories/podkopayeva_official

Сам Вадим сейчас готовится к поступлению в высшее учебное заведение. Как говорит Подкопаева, у сына высокие баллы, он может получить стипендию и учиться бесплатно. Сейчас Вадим выбирает, где именно хотел бы получать образование. Кстати, сыну гимнастки необходимо было написать эссе для поступления в вуз. В произведении Вадим рассказал об Украине, а также историю своего усыновления. Лилия Подкопаева поделилась, что очень гордится сыном.

"Я очень горжусь своим сыном! В этом году Вадим поступал в университет, и надо было написать эссе. Он написал о своем пути, что был усыновлен, из какого он города, страны и что хочет быть похожим на маму в том смысле, что если у человека есть мечта, то надо ее достичь. Он мне говорил, что не хотел использовать мои заслуги, не хвастался, кто его мама. Это было так эмоционально! Мы во многом прислушиваемся к Вадиму, он осведомлен во многих вещах, много читает", - отметила спортсмена.

Лилия Подкопаева с сыном / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Напомним, ранее Лилия Подкопаева высказалась о своей куме Ани Лорак, которая подала документы на получение паспорта РФ. Гимнастка ответила, общается ли с певицей.

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