Лилия Подкопаева рассекретила, в каком вузе в США и на кого будет учиться ее 18-летняя дочь

Вскоре Каролина окончит школу и отправится получать высшее образование.
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева рассекретила, где и на кого будет учиться ее 18-летняя дочь в США.
В этом году Каролина заканчивает школу и отправляется получать высшее образование. Более того, дочь гимнастки уже определилась с учебным заведением и специальностью. Девушка будет учиться в Государственном университете Джорджии. Каролина будет получать образование в сфере маркетинга.
В частности, об этом стало известно из поста школы, где учится дочь Подкопаевой. Учебное заведение поздравляло выпускников этого года со вступлением в вузы и раскрыло их специальности. Тем временем Подкопаева сделала репост поста школы.
"Я невероятно горжусь тобой", — обратилась спортсменка к дочери.
Отметим, в прошлом году сын Лилии Подкопаевой стал студентом. Они с сестрой пошли кардинально разными путями. Вадим учится в Технологическом институте Джорджии.
Напомним, сейчас дочь певицы Оли Поляковой получает образование в США. Маша уже показывала свой университет в Бостоне и рассказывала об особенностях учебы.
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