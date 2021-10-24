Лилия Подкопаева рассказала о двухлетней дочке: "Наша бусинка"

Звезда поделилась, как праздновали день рождения Эвелины.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева уже два года как многодетная мама.

В сентябре младшей дочери Эвелине исполнилось два года. В "Світському житті" знаменитость рассказала, как праздновали день рождения.

"День рождения был крутой, она сейчас интересуется мультиком Cocomelon, все в познавательном ракурсе, она это очень любит, поэтому торт мы заказывали дизайна Cocomelon. Мы подарили ей свою любовь. Она была очень эмоционально возбуждена, ей было столько внимания, шарики, цветы и она, конечно, была растрогана. Вечером мы долго засыпали от перевозбуждения", — поделилась Подкопаева.

Лилия Подкопаева с мужем и дочерью / instagram.com/podkopayeva_official

Также знаменитость рассказала, что девочка очень активная и начинает разговаривать.

"Начинает говорить"почему" на все и это наше солнышко, наш зайченок, наша бусинка. Конечно, уже ребенок балованный. Я не знаю, что будет дальше, но знаете, это невозможно, когда ты видишь эти глаза, она тебя обнимает и говорит что любит! Это так круто и я, как мама, это чувствую тоже", — добавила она.

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