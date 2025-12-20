Лилия Подкопаева растрогала фото с младшей дочерью на рождественском празднике в украинской школе США

Лилия Подкопаева / © instagram.com/podkopayeva_official

Украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева показала дочь Эвелину.

Звезда побывала на праздничном действе у младшей дочери, которая учится в Украинской школе Атланты в США. По случаю Рождества и Нового года учебное заведение подготовило для детей настоящую театрализованную сказку. Ученики инсценировали известную «Рукавичку», а пространство было с декорациями, которые создавали атмосферу домашнего уюта и национальных традиций вдали от Родины.

Для выступления шестилетняя Эвелина выбрала праздничный образ — платье-вышиванку. Вместе с другими детьми она декламировала стихотворение и участвовала в спектакле, а после этого наслаждалась праздником уже в зале рядом со звездной мамой. Особым сюрпризом для малышей стал приход Святого Николая, который добавил событию настоящего рождественского чуда. Сама Лилия Подкопаева призналась, что праздник произвел сильное впечатление не только на детей, но и на взрослых.

Лилия Подкопаева с дочерью

Дочь Лилии Подкопаевой с классом

«Рождественская сказка в Украинской школе Атланты стала настоящим чудом и для детей, и для взрослых. Атмосфера тепла, радости и украинских традиций чувствовалась в каждом мгновении. „Рукавичка“ была непревзойденной — яркой, трогательной и полной искренних эмоций Рождественская сказка в Украинской школе Атланты стала настоящим чудом», — поделилась впечатлениями спортсменка.

Напомним, недавно боксер Александр Усик также посетил дочь Марию на новогодний утренник. Звездный папа станцевал с ней в тематических образах у елки и растрогал публику.