Лилия Подкопаева с мужем и 4-летней дочерью в США приняла участие в митинге в поддержку Украины

Спортсменка высказалась о полномасштабной войне, которая длится уже второй год.

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева вместе с мужем, бизнесменом Игорем Дубинским, и 4-летней дочерью Эвелиной приняла участие в митинге в поддержку Украины.

Мирная акция протеста прошла в штате Джорджия, США. В своем Instagram Подкопаева опубликовала кадры с митинга. Гимнастка вместе с мужем пришли в одинаковых свитерах, на которых изображен флаг Украины. Также супруги взяли с собой сине-желтый флаг.

На мирную акцию протеста также пришли многие другие люди, которые держали плакаты, украинские флаги. Таким образом, протестующие напомнили миру, что война в Украине продолжается, а страна-агрессор Россия уже второй год уничтожает украинские города и поселки и убивает невинных людей.

Лилия Подкопаева с мужем и дочерью на митинге / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

"Мы все знаем, что никогда не будем предыдущими. Много трагизма, боли, но и одновременно героизма. Слава Украине! Слава Силам обороны Украины!" – написала спортсменка.

В комментариях Лилию Подкопаеву поблагодарили за участие в митинге в поддержку Украины, а также за то, что она напоминает о жестокой и кровавой войне в стране.

Напомним, недавно шоумен Владимир Дантес вместе со своей девушкой Дашей Кацуриной принял участие в митинге, который состоялся в центре Киева. Протестующие напоминали об украинских военных, которые находятся в российском плену, и чтили память павших защитников.

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