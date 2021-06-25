Лилия Подкопаева умилила редким снимком с подросшим дочерью: "Две красавицы"

Звезда поделилась солнечным снимком с 14-летней Каролиной.

Известная украинская спортсменка Лилия Подкопаева, которая недавно в США вакцинировался от COVID-19, сейчас находится в Киеве.

Так, звезда на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанное во время прогулки по столице Украины.

На снимке Лилия позирует с 14-летней дочерью Каролиной, которую довольно редко показывает публике, на фоне костела св. Николая, в центре Киева.

instagram.com/podkopayeva_official

"В жизни нет ничего случайного, все, что происходит с нами, происходит в нужное время и в правильном месте", — отметила в фото спортсменка.

Поклонники были в восторге от редкого снимка знаменитости, отметив, что Каролина похожа на свою звездную маму.

Две прекрасные красавицы!

Отлично выглядите!

Каролина, вылитая мама!

Напомним, не так давно Лилия Подкопаева рассказала фанатам о праздник в ее семье. На странице в Instagram Подкопаева оставила трогательный пост с приветственными словами в адрес любимого мужчины.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку