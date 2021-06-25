Лилия Подкопаева умилила редким снимком с подросшим дочерью: "Две красавицы"

Звезда поделилась солнечным снимком с 14-летней Каролиной.
Известная украинская спортсменка Лилия Подкопаева, которая недавно в США вакцинировался от COVID-19, сейчас находится в Киеве.
Так, звезда на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанное во время прогулки по столице Украины.
На снимке Лилия позирует с 14-летней дочерью Каролиной, которую довольно редко показывает публике, на фоне костела св. Николая, в центре Киева.
"В жизни нет ничего случайного, все, что происходит с нами, происходит в нужное время и в правильном месте", — отметила в фото спортсменка.
Поклонники были в восторге от редкого снимка знаменитости, отметив, что Каролина похожа на свою звездную маму.
- Две прекрасные красавицы!
- Отлично выглядите!
- Каролина, вылитая мама!
Напомним, не так давно Лилия Подкопаева рассказала фанатам о праздник в ее семье. На странице в Instagram Подкопаева оставила трогательный пост с приветственными словами в адрес любимого мужчины.