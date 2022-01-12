Лилия Подкопаева в бикини похвасталась плоским животиком и стройными ножками

Спортсменка показала пикантное фото.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева похвасталась своей стройной фигурой.

К слову, звезда редко показывает пикантные фото. Впрочем, Лилия время от времени может порадовать своих подписчиков. В частности, в этот раз гимнастка опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует перед камерой в бикини. Свой образ Подкопаева дополнила шляпкой и солнцезащитными очками.

Лилия Подкопаева в бикини / instagram.com/podkopayeva_official

Знаменитость наслаждалась отдыхом в Майами, США. На снимке Лилия сидела на шезлонге, показывая свою красивую фигуру. К слову, у гимнастки плоский животик, а также стройные ножки.

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