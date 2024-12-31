Лилия Подкопаева восхитила фото с дочерью и мужем и раскрыла, как с ними время проводит

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева впервые за длительное время порадовала фанатов семейным контентом.

Так, в конце декабря спортсменка в фотоблоге показала самые лучшие моменты за последний месяц 2024 года. В частности, на фото можно увидеть ее мужа, бизнесмена Игоря Дубинского и их дочь Эвелину. Семья вместе посетила контактный зоопарк и провела время в ресторане. Счастливый отец с дочерью нежно пообнимались для снимка.

Кроме того, Подкопаева показала новогоднюю атмосферу в США. В частности, похвасталась украшенными улочками и прогулкой с домашним любимцем.

Лилия Подкопаева с семьей / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Отметим, Лилия Подкопаева также воспитывает еще двоих старших детей – 19-летнего Вадима и 18-летнюю дочь Каролину. Кстати, недавно звездная мама показывала своего сына и удивила, как быстро он подрос и изменился на редких фото из-за границы.

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик высказалась о своем браке с хореографом Андреем Диким. Она призналась, как рождение детей повлияло на их отношения и откровенно ответила, сталкивались ли они с кризисами.

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