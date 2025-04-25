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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
132
Время на прочтение
1 мин

Лилия Подкопаева восхитила фото с мужем и публично обратилась к нему

Звезда выразила свои чувства к избраннику.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева / © instagram.com/liliyapodkopaeva

Сегодня, 25 апреля, муж украинской гимнастки Лилии Подкопаевой отмечает день рождения.

По этому случаю спортсменка посвятила в фотоблоге пост возлюбленному, бизнесмену Игорю Дубинскому. На фото супруги предстают в объятиях, а муж держит бокал игристого. Подкопаева публично поздравила именинника с праздником и описала его лучшие качества. В частности, патриотизм и искреннюю любовь ко всему.

"Игорь, с Днем рождения! Ты – тот, кто умеет держать крепко, говорить искренне и действовать с сердцем. Твоя любовь к Украине, твоя поддержка спорта и защитников — это не просто вклад. Это твоя душа в действии. Для кого-то ты – меценат. Для кого-то – надежда. А для меня все сразу. Люблю тебя. И благодарю тебя каждый день", — растрогала Лилия.

Лилия Подкопаева с мужем / © instagram.com/podkopayeva_official

Лилия Подкопаева с мужем / © instagram.com/podkopayeva_official

В комментариях присоединились к поздравлениям и поклонники звездной семьи:

  • С Днем рождения! Самые искренние поздравления! Многих лет!

  • Поздравляю, крепкого здоровья! Невероятно радуюсь за ваш счастливый союз

  • Вы невероятны!

К слову, пара сейчас проживает за границей, в США. Вместе они воспитывают троих детей. Недавно Подкопаева показывала, как в полном родстве они отпраздновали Пасху.

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Дата публикации
Количество просмотров
132
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