Лилия Подкопаева восхитила редким фото с мужем и двумя подросшими детьми

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева порадовала поклонников семейным контентом.

В частности, в своем фотоблоге 45-летняя спортсменка запостила фото, где в черном костюме предстает в объятиях мужа, бизнесмена Игоря Дубинского, на руке которого виднеется патриотический сине-желтый браслет. Рядом с ними позирует улыбающийся 18-летний сын Лилии Вадим и подрослая 17-летняя дочь Каролина. К слову, семья в таком составе собралась по случаю особого праздника. Так, они присутствовали на выпускном Вадима и поздравили его с важным этапом в жизни. На изображении он позирует в традиционной мантии и шапке с кистью и кичится своим дипломом об окончании школы в США.

Лилия Подкопаева с мужем и детьми / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

"Последний звонок", – написала Лилия.

Отметим, ранее спортсменка Лилия Подкопаева делилась, что ее сын Вадим окончил школу с большими успехами. В частности, он был признан лучшим студентом и ему была присвоена стипендия. А недавно звездная мама призналась, какой колледж выбрал ее сын и рассекретила его будущую специальность.

Напомним, недавно Лилия Подкопаева побывала в Украине и показала, чем здесь занималась.

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