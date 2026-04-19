Лилия Подкопаева впервые прокомментировала трагедию в ее семье

Лилия Подкопаева

Известная украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева впервые вышла на связь после тяжелой утраты в семье, поделившись эмоциональным обращением к покойной матери.

После трагической новости спортсменка на некоторое время исчезла из публичного пространства. В ее семье не стало самого близкого человека — мамы Людмилы Петриченко. Спустя девять дней Подкопаева снова появилась в Instagram, опубликовав архивное фото. Она рассказала, что семья до последнего надеялась на чудо. Этот период стал для нее одним из самых тяжелых. Все события она проживает вместе с родными, которые также стараются держаться.

«9 дней без тебя. И каждый — как первый. Пусто там, где ты была. Ужасно там, где ты должна быть. Одиноко везде, куда ты больше не придешь. Мы не сдались. Мы боролись — до последнего вздоха, до последней надежды. Потому что ты того стоишь. Потому что ты достойна всего», — написала спортсменка.

Лилия поделилась, что присутствие матери чрезвычайно ценно ощущалось в жизни семьи. Она обратилась к ней как к человеку, который навсегда останется важной частью их мира. Эмоциональное послание стало своеобразным прощанием.

«Говорят, Бог выбирает лучших. Тогда он точно знал, кого выбирает. Мама — твои девочки становятся сильнее. Твой внук растет и побеждает. А в зеркале — ты. Всегда ты. Мы любим тебя. Больше, чем слова могут вместить», — добавила она.

