Лилия Подкопаева впервые за длительное время показала подросшую 6-летнюю дочь от мужа-бизнесмена

Лилия Подкопаева / © instagram.com/stories/podkopayeva_official

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Известная украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева показала, как сейчас выглядит ее 6-летняя дочь от мужа-бизнесмена Игоря Дубинского.

Спортсменка крайне редко делится семейными фотографиями. Однако в Instagram-stories знаменитость опубликовала атмосферный коллаж, где запечатлелась и 6-летняя Эвелина. На кадрах Лилия Ребрик продемонстрировала, как проходят ее будни.

Гимнастка не сидит на месте. В частности, она любит путешествовать и наслаждаться каждым моментом. На одном из таких снимков Лилия Ребрик запечатлена вместе с Эвелиной. Спортсменка позировала с дочкой на фоне скалы. Гимнастка обнимала девочку, а та нежно держала маму за руку.

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«Я здесь и сейчас», — философски подписала коллаж знаменитость, тем самым дав понять, что живет в моменте.

Пост Лилии Подкопаевой / © instagram.com/podkopayeva_official

Отметим, Лилия Подкопаева воспитывает троих детей. Впервые знаменитость стала мамой в 2005 году, когда усыновила малыша Вадима. Уже в 2006-м гимнастка родила дочь Каролину от мужа Тимофея Нагорного. Сейчас спортсменка состоит в браке с бизнесменом Игорем Дубинским. В 2019 году у супругов родилась дочь Эвелина.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua публиковала подборку о том, как сейчас выглядят дети украинских звезд. Например, старшая дочь певицы Оли Поляковой уже замужем и вместе с мужем живет в США, а юмориста Евгения Кошового учится в Милане.

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