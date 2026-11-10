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Лилия Подкопаева впервые за долгое время показала подросшую 20-летнюю дочь, которая живет в США: фото
Каролина празднует юбилей — как девушка живет и как выглядит сейчас.
Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая недавно приезжала в Украину из США, рассказала о празднике в семье.
10 ноября этого года дочери звезды Каролине исполнилось 20 лет. В день юбилея девушки звездная мама порадовала поклонников теплыми воспоминаниями о детстве именинницы. На архивных фото можно заметить, как быстро прошло время и как росла красавица.
Судя по кадрам, Каролина еще с ранних лет была окружена любовью и приключениями. Сейчас именинница значительно подросла и находится в отношениях. Недавно она с парнем отпраздновала Хэллоуин в США, где проживает семья. Именинница любит активно проводить время, но изредка делится контентом в блоге.
В свою очередь Подкопаева уже публично обратилась к дочери. Она посвятила ей трогательные слова и призналась, что очень гордится взрослой девушкой. Спортсмен пожелала Каролине счастья и новых приключений.
«И когда ты успела так вырасти? Уже 20! Кажется, еще вчера ты была маленькая, а сегодня уже такая взрослая и самостоятельная. Доченька, я очень тобой горжусь! Будь счастлива, наслаждайся жизнью и всегда оставайся собой! Люблю тебя безгранично», — трогательно написала Лилия.
Напомним, недавно шоумен Юрий Ткач отметил 43-летие. Его жена Виктория оригинально поздравила его танцами и пением прямо посреди дороги.