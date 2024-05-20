Лилия Подкопаева впервые за долгое время приехала в Украину и показала, чем здесь занимается

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева, которая долгое время проживает с семьей за границей, приехала в Украину и показала, как проходят ее будние дни в столице.

Так, в своем фотоблоге спортсменка призналась, что наконец-то вернулась на Родину. Тем временем у Лилии уже заранее были расписаны планы. В частности, она сначала встретилась с президентом Национального Олимпийского Комитета Украины. Вместе они обсудили вопросы подготовки украинских спортсменов к предстоящей Олимпиаде в Париже.

Лилия Подкопаева в Киеве / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Также Подкопаева успела посетить светское событие – концерт по случаю юбилея Народного артиста Украины Мирослава Виртуха, где собралось много звезд. К слову, спортсменка вышла на сцену с Жаном Беленюком в перерыве между выступлениями артистов и произнесла речь. А с утра звезда показала, как ее готовили к ответственному выступлению. В частности, Лилия похвасталась своим красным костюмом и изысканным макияжем.

Лилия Подкопаева в Киеве / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Лилия Подкопаева в Киеве / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Лилия Подкопаева в Киеве / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

Лилия Подкопаева в Киеве / Фото: instagram.com/liliyapodkopaeva

К слову, на концерте также выступил певец Павел Зибров. Впрочем, он порадовал своих поклонников музыкальным сюрпризом и пригласил на сцену журналиста Дмитрия Гордона исполнить с ним "Хрещатик". Кадры их выступления уже попали в Сеть.

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