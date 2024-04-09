Лилия Подкопаева высказалась о куме Ани Лорак, которая получает паспорт России: "Мне очень досадно"

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева высказалась о позиции певицы-предательницы Ани Лорак, а также ответила, общаются ли они.

В частности, ранее спортсменка дружила с исполнительницей. Более того, Лорак даже стала крестной мамой дочери Подкопаевой – Каролины. Впрочем, их общение сведено к нулю, в частности, они перестали связываться после полномасштабного российского вторжения. По словам гимнастки, ей очень досадно, что ее кума сделала выбор в пользу России, которая развязала в Украине войну.

"Потеря близкого человека, подруги – это определенного рода трагедия. Но самой большой трагедией считаю то, как украинка Каролина Куек повела себя по отношению к Родине – к стране, где она родилась и росла. Сейчас она нашла для себя новую родину и новый круг общения. После полномасштабного вторжения России в Украину наше общение прекратилось, и мне очень жаль, что она сделала именно такой выбор", — прокомментировала Подкопаева в интервью Oboz.ua.

Ани Лорак и Лилия Подкопаева / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Гимнастка говорит, что с Каролиной не обсуждает поступок ее крестной мамы, ведь в их семье это болезненная тема. Но, как говорит Подкопаева, не только дочь потеряла одного из крестных родителей, но и сын, у которого крестный папа живет в России и еще до начала войны перестал выходить на связь.

"Каролина не спрашивает меня, потому что понимает – это болезненная тема, она как-то деликатно это обходит. Хочу сказать, что и у Вадима крестный живет в Москве, очень давно не выходит на связь, еще до полномасштабного вторжения. Возможно, дети между собой что-нибудь обсуждали, но меня они не спрашивают", — поделилась Подкопаева.

Отметим, Ани Лорак, несмотря на полномасштабную войну в Украине, живет в России и зарабатывает кровавые рубли. О российском вторжении скандальная артистка молчит. Перед "выборами" в России предательница вообще подала документы на получение российского гражданства.

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