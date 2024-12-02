Лилия Ребрик без макияжа показалась у себя дома среди новогодних украшений: "Мы изменились"

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась домашним уютом.

Так, знаменитость в фотоблоге показала серию фотографий на фоне своего дома. Ребрик без макияжа позирует в желтом платье-рубашке. Вокруг видны украшенные веточки елки. Вероятно, семья Лилии уже начала подготовку к новогодним праздникам.

Кроме того, в своем посте актриса поделилась размышлениями о внутренних изменениях, которые произошли на протяжении войны. В частности, отметила, что сейчас точно изменилось ее отношение к зиме. Так, звезда сравнила настроение до и во время войны, когда на смену счастливому предчувствию нового года пришли постоянная тревога и страх из-за постоянных угроз со стороны РФ. Тем не менее, она призвала украинцев заботиться о своем состоянии и непременно верить в чудеса.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Зима. Раньше – время ожидания праздника, не знаю, какой-то магии и исполнения желаний. Сейчас – время "орешника", "что там с ядеркой" и "сегодня не могу, потому что с 16 до 20 не будет света". Раньше это – "что бы купить своим на Новый год?" Теперь – "как бы выжить и при этом не поехать крышей". Еще три года назад – это "зимой на лыжи?", а сейчас – "хоть бы дома и чтобы тихая ночь". Мы изменились. Стали совсем другими. Внутри и снаружи. Но все же давайте верить в мечты? И чтобы обязательно все-таки не поехать крышей", – подчеркнула Ребрик.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Напомним, недавно Лилия Ребрик показала, как подросла ее 12-летняя дочь Диана. Ведущая также раскрыла, как девочка проведет свои зимние каникулы без родителей.

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