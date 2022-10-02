Лилия Ребрик без макияжа умилила Сеть нежной фотографией с мамой

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась с поклонниками теплой фотографии со своей мамой.

В семье Лилии Ребрик сегодня отмечают День учителя. Мама телеведущей, Вера Леоновна, посвятила обучению детей всю свою жизнь.

По случаю праздника Лилия написала теплые поздравления и поделилась милой фотографией с мамой в своих сторис в Instgaram. На ней телеведущая без макияжа позирует вместе с Верой Леоновной с букетом красных роз.

"Сегодня День учителя! Я хочу поздравить всех работающих. Потому что знание — это тоже наше оружие. Моя мама — учитель, а для меня — лучший учитель! Люблю, поздравляю, скучаю", — подписала фото Ребрик.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Кстати, поздравление с Днем учителя получила и сама Лилия с ее мужем, хореографом Андреем Диким. Уже несколько лет супруги воспитывают будущих звезд в своей танцевальной школе. Родители воспитанников подарили семье торт с изображением Лилии и Андрея.

"Спасибо родителям учеников из нашей танцевальной студии за такой подарок ко дню учителя! Так приятно!" – написала телеведущая.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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