Лилия Ребрик без макияжа умилила Сеть нежной фотографией с мамой

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась с поклонниками теплой фотографии со своей мамой.
В семье Лилии Ребрик сегодня отмечают День учителя. Мама телеведущей, Вера Леоновна, посвятила обучению детей всю свою жизнь.
По случаю праздника Лилия написала теплые поздравления и поделилась милой фотографией с мамой в своих сторис в Instgaram. На ней телеведущая без макияжа позирует вместе с Верой Леоновной с букетом красных роз.
"Сегодня День учителя! Я хочу поздравить всех работающих. Потому что знание — это тоже наше оружие. Моя мама — учитель, а для меня — лучший учитель! Люблю, поздравляю, скучаю", — подписала фото Ребрик.
Кстати, поздравление с Днем учителя получила и сама Лилия с ее мужем, хореографом Андреем Диким. Уже несколько лет супруги воспитывают будущих звезд в своей танцевальной школе. Родители воспитанников подарили семье торт с изображением Лилии и Андрея.
"Спасибо родителям учеников из нашей танцевальной студии за такой подарок ко дню учителя! Так приятно!" – написала телеведущая.
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