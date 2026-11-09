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Лилия Ребрик честно призналась, готова ли выехать из Киева с тремя детьми на зиму и что дает ей оптимизм
Актриса объяснила, как готовится к непростой зиме на фоне ухудшения ситуации в Киеве.
Украинская актриса Лилия Ребрик призналась, готова ли к переезду из Украины на зимовку.
Как известно, некоторые знаменитости уже покинули родной дом из-за осложнения ситуации безопасности в Киеве. В свою очередь Лилия отрицает такие планы со своей стороны. В фотоблоге она написала, что вместе с семьей пока остается в Украине и верит в лучшее.
«Пока не планируем. Очень хочется быть дома, работать, водить детей на занятия. Как будет — увидим. Но я верю, что справимся», — отметила актриса.
В то же время Ребрик заговорила о напряженном графике в непростые времена. Актриса не стала жаловаться и честно отметила, что это одна из тех вещей, которая сейчас не дает ей падать духом. Она также добавила, что действительно благодарна за возможность заниматься любимым делом и не будет жаловаться.
«Знаете, меня всегда учили ценить то, что есть. И свою работу, и возможности, которые дает мне жизнь. Поэтому даже когда очень устаю, никогда не говорю: „Боже, завтра снова на работу“. Потому что на секунду представляю: а если бы этой работы не стало? Если бы я не могла делать то, что я так люблю? Тогда взвыла бы иначе. Поэтому расправляю плечи и вперед. Безумный график для меня сейчас — это прекрасно. Это то, что держит, дает энергию и не позволяет плохим мыслям одерживать надо мной верх», — подчеркнула звезда.
Напомним, недавно блогерша Монро вернулась в Украину после эмиграции во Францию и объяснила свое решение.