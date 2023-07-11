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Лилия Ребрик довела до слез видео, как дочери прощались с отцом перед отъездом за границу

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1790
Время на прочтение
1 мин
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Лилия Ребрик довела до слез видео, как дочери прощались с отцом перед отъездом за границу

Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Знаменитость вместе с дочерями отправилась в Румынию.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик довела поклонников до слез видео с мужем, хореографом Андреем Диким и дочерьми.

Звезда сняла щемящий ролик на киевском вокзале, когда вместе с дочерями уезжала в путешествие. Диана и Полина махали папе из окна купе и рисовали для него сердечки на стекле, а он не удержался и побежал за поездом, когда он начал ехать. Пятилетняя Полина тоже не удержала эмоций и разрыдалась, когда вокзал остался за спиной.

"Оставили отца в Киеве и едем в первое путешествие без него! Я уже представляю, как они встретятся после разлуки! PS Видео смотреть до конца! Вот что значит – непредсказуемый финал", — подписала ролик с семьей Лилия.

Как рассказала поклонникам Лилия, они решили отвезти дочерей сначала к бабушке с дедушкой в Черновцы, а затем в Румынию на отдых.

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Дата публикации
Просмотры
1790
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