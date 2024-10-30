Лилия Ребрик довела до слез видео, как ее 7-месячная дочь говорит первое слово

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показала важное достижение своей младшей дочери от хореографа Андрея Дикого.

В своем Instagram знаменитость поделилась, что крошечная Адель наконец-то произнесла свое первое слово. На трогательном видео Ребрик показала, как это произошло. В частности, ведущая вместе с мужем и старшими дочерями просили Адель повторить слово "мама". 7-месячная девочка это сделала. Как говорит Лилия Ребрик, Адель официально подтвердила ее статус и теперь уже три дочери будут называть ее мамой.

"Ну что, третий ребенок официально подтвердил мой статус! Первое "мама" от Адель. И хотя я слышала это уже дважды, каждый раз как впервые! Теперь в нашей команде еще больше девочек, которые зовут меня каждый день (и каждую ночь). Что может быть прекраснее!" – поделилась знаменитость.

Лилия Ребрик показала трогательное видео, как крошечная дочь произнесла свое первое слово

С радостным событием Лилию Ребрик поздравили многие подписчики, среди которых были и звезды. В частности, теплые слова ведущей адресовали певицы Джамала и Оля Цибульская, а также актриса Ольга Сумская.

Напомним, недавно Лилия Ребрик проводила время со средней дочерью Дианой. Знаменитость вместе с 6-летней девочкой примеряла одинаковые образы и удивила их сходством.

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