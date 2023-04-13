Лилия Ребрик испугала фанов огромными синяками под глазами: "Боже, кто это с вами сделал"

Телеведущая Лилия Ребрик ответила на волнение поклонников по поводу ее внешности.

В частности, на днях артистка вышла в прямой эфир с детским стоматологом, чтобы помочь родителям разобраться в уходе за детскими зубами.

На видео Ребрик появилась с заметными синяками под глазами, которые серьезно встревожили ее поклонников: "Какие-то синяки под глазами… Что с тобой, Лиля", "Боже, кто это с вами сделал?!", "У вас очень уставший вид", – пишут пользователи в комментариях.

Впрочем другие фаны звезды отметили, что злую шутку с Ребрик сыграло неправильное освещение: "Кто не понимает, это просто неверно расположенный свет для видео", "многие комментаторы не понимают, какую роль играет правильно поставленный свет", "Просто неудачное освещение и все" .

Сама Ребрик также успела отреагировать на комментарии обеспокоенных поклонников. В Instagram артистка подчеркнула, что она тоже человек и у нее так же могут быть и синяки под глазами, и усталость. Также звезда подтвердила, что эфир "с синяками" – это результат действительно неправильно выставленного света:

Лилия Ребрик

"Боже, какие у вас синяки под глазами?!". Люди, я тоже человек. И синяки у меня бывают, и устаю, и болею иногда, и без настроения просыпаюсь, и плачу по ночам после видео с пытками, и собираю себя в кучу на утро, и дело делаю. Все как у всех! И это нормально. Ненормально не воспринимать женщину такой, как она есть: загонять ее в какие-то иллюзорные рамки красоты, ждать от нее всегда идеальной прически, маникюра, настроения, высмеивать за лишние кило или наоборот — за их недостаток, говорить о возрасте, усталости или кровоподтеках под глазами", – отметила Лилия.

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала "дом мечты", который они с мужем приобрели до полномасштабной войны.

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