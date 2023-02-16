Лилия Ребрик на фоне разрушенного дома в Николаеве рассказала, как живет город-боец

Ведущая съездила в Николаев, где пообщалась с местными жителями, которые остались дома, несмотря на обстрелы.

Ведущая Лилия Ребрик на днях посетила город-боец Николаев, постоянно находящийся под вражескими обстрелами. В город знаменитость приехала в рамках съемок проекта "Дождусь".

На своей странице в Instagram Ребрик показала, в каком состоянии сейчас город и рассказала о настроениях оставшихся дома местных жителей, несмотря на жестокие обстрелы.

"Я побывала в самом сердце Николаева – на Соборной площади, вблизи которой расположено здание местной администрации с огромной воронкой от ракеты. Воронка в здании – это огромная воронка в сердце каждого украинца. Но все же Николаев живет несмотря ни на что! Живет и вдохновляет своим настроением! То, как настроены местные жители, как они закалены – это такой пример несокрушимости и силы, это просто поражает! Я встречаю здесь людей, которые улыбаются и говорят: "Все будет Украина!". Так держать и не сдаваться!" – прокомментировала Лилия.

Лилия Ребрик в Николаеве / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик в Николаеве / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Актриса продемонстрировала известные уголки города, чтобы люди, вынужденные покинуть его, смогли увидеть, как живет их родной, сильный и несгибаемый Николаев. Кроме того, звезда сделала несколько фото на фоне разрушенных и уцелевших построек и рассказала, что для нее этот город:

"В каждом украинском городе – своя дыра: в душе, в сердце, в мыслях. Николаев… Ты защищаешь нас с юга. Ты наш щит. Ты наш стойкий боец. В твоем воздухе – соленое море. В твоем воздухе – южный ветер. В твоем воздухе – ярость, несгибаемость, мощь, непокорность", – написала артистка.

Лилия Ребрик в Николаеве / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Следует отметить, что во время рабочей поездки Лилию Ребрик сопровождал ее муж, танцор Андрей Дикий. В славный город пара добралась поездом Киев-Херсон, который тоже стал символом несокрушимости Украины в этой страшной войне.

Напомним, недавно Лилия Ребрик впервые призналась, что за несколько месяцев до полномасштабной войны с семьей приобрела дом под Киевом.

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