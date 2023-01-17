Лилия Ребрик на фоне живописного пейзажа рассказала, что помогает ей возвращаться к жизни

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала поклонникам, что помогает ей вдохновляться и возвращаться к жизни.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась красивыми фотографиями на фоне живописного горного пейзажа. Как поделилась Лилия, она отправилась в командировку в Яремче и смогла наконец увидеть горы. Именно такие места, по словам телеведущей, дают ей силы двигаться дальше в непростые времена.

"Дышу. Вдохновляюсь. Унимаю боль, что жжет изнутри. Горы всегда спасают в такие дни, дают точку опоры, возвращают к жизни. Это — судьба, что именно сейчас я здесь, в отряжении, на съемках. Кажется, мне это было просто необходимо ", – поделилась Ребрик.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно Лилия Ребрик показала, как проводит время со старшей дочерью Дианой. Мама и дочь прогулялись по зимним улицам Киева.

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