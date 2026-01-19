Лилия Ребрик насмешила, как годовалая доченька в ее туфлях на каблуках убирает дом

Лилия Ребрик с младшей дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик насмешила забавными кадрами, как ее младшая дочь убирает дом в ее туфлях на каблуках.

Годовалая Аделина, похоже, растет копией звездной мамы. По крайней мере, дочь ведущей разделяет ее увлечения и предпочтения. В частности, Лилия Ребрик показала забавные кадры, как девочка убирала дом. Маленькая Аделина упорно мыла пол. Больше всего привлекает внимание то, во что была одета девочка. Доченька знаменитости примерила мамины туфли-лодочки на каблуках. Похоже, Аделине очень сильно понравился свой образ, ведь именно так она и мыла пол.

Тем временем Лилия Ребрик шутит, что ее гены не спрячешь, и они сразу выдают себя. Также знаменитость добавляет — если и мыть пол, то только в таком образе.

Младшая дочь Лилии Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

"Если убирать — то только так! Вся в маму! Гены не спрячешь", — шутит ведущая.

Отметим, Лилия Ребрик вместе с мужем, танцовщиком Андреем Диким, воспитывает трех дочерей — Диану, Полину и Аделину. Недавно ведущая показала подросших девочек и подбодрила в период отключений света.