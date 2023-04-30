Лилия Ребрик нежно обратилась к дочери в день ее 5-летия и восхитилась веселыми семейными кадрами

В семье телеведущей Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого сегодня праздник — день рождения отмечает их младшая дочь Полина.

Звездные родители устроили сюрприз для девочки в честь пятилетия. Дом и двор к празднику они украсили воздушными шарами и надписью "С днем рождения". Поздравить Полину с днем рождения также приехали бабушки и дедушки.

Младшая дочь Лилии Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Веселыми семейными фотографиями с празднования телеведущая поделилась в Instagram. Для праздничной фотосессии семья выбрала костюмы в одинаковых цветах. Под подборкой фото Лилия трогательно обратилась к дочери.

"Карантин, война… В свои пять ты знаешь, что такое "прилет", хлопок, петриот, ты знаешь, что такое "бомбят" и почему надо сидеть в подвале. Ты знаешь, кто такой путин и почему он должен с**нуть! Ты уже не боишься тревог, потому что знаешь — мы защитим! Но я так хочу, чтобы ты и миллионы наших деток жили иначе! И это обязательно будет. Тебе так хотелось праздника! А мы так хотели создать его тебе — нашей доброй, любознательной, смешной и такой смелой, честной, открытой девочке! С днем рождения, наша доченька! Мы все всегда с тобой рядом, мы так крепко тебя любим, что отведем от тебя все-все беды! Ребрик.

Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Читайте также: