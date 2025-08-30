Лилия Ребрик нежно поздравила дочь с 13-летием и на архивных фото показала ее еще младенцем

Лилия Ребрик со старшей дочерью / © instagram.com/liliya_rebryk

В семье украинской ведущей и актрисы Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикогого особенный праздник.

Старшая дочь звездных супругов Диана празднует день рождения. Девочке исполняется 13 лет. В своем Instagram Лилия Ребрик показала, как они всей семьей поздравляли Диану. Знаменитость заказала дочери особенный торт - он был в форме белой розы. Конечно, именинница загадывала желание и задувала свечу.

Старшая дочь Лилии Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Также Лилия Ребрик погрузилась в воспоминания. Ведущая опубликовала множество архивных фото Дианы. Среди кадров был и самый первый снимок девочки, где она была запечатлена в роддоме.

"А вот так все начиналось", - поделилась ведущая.

Старшая дочь Лилии Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая говорит, что время очень быстро проходит. В частности, Диане уже 13 лет. За это время девочка очень сильно выросла и изменилась. Кроме того, семья Лилии Ребрик и Андрея Дикого за 13 лет стала больше. У Дианы теперь есть еще две сестрички.

Лилия Ребрик с мужем и старшей дочерью / © instagram.com/liliia.rebrik

"С тебя начиналось наше отцовство и наше большое счастье. С тобой всегда классно: и тогда, и сейчас. Мечтай смело! Люби безгранично! Иди уверенно!" - адресовала дочери знаменитость.

Лилия Ребрик с мужем и старшей дочерью / © instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно в семье Лилии Ребрик был другой праздник. У младшей сестры ведущей был день рождения. По случаю особенной даты знаменитость показывала их редкие фото вместе.