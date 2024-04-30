Лилия Ребрик нежно поздравила дочь с днем рождения и рассекретила, что ей подарила

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик сообщила о важном празднике в их с танцором Андреем Диким семье. Средняя дочь супругов празднует день рождения.

Полине сегодня, 30 апреля, исполняется шесть лет. Ведущая рано утром поздравила девочку с днем рождения. Полинку ждал приятный сюрприз. Лилия Ребрик вместе со старшей дочерью Дианой пришли в ее комнату, пока девочка еще спала.

Дочери Лилии Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Они разбудили Полинку и вручили ей розовые надувные шарики. Кроме того, дочь Ребрик уже получила свои подарки. В частности, ведущая подарила Полине розовые беспроводные наушники.

Лилия Ребрик показала, как поздравляла дочь с 6-летием и что ей подарила

"Поздравляем нашу Полину с днем рождения", – подписала кадры артистка.

Лилия Ребрик с дочерью Полиной / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Дочь Ребрик и Дикого была очень рада сюрпризу. Также девочка уже оценила свои подарки. Полинка примеряла наушники и опробовала их в работе.

Дочь Лилии Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно день рождения дочери праздновала певица Наталья Могилевская. Артистка показывала, как поздравляла девочку с днем рождения. Также исполнительница рассекретила, какой подарок сделала приемной дочери.

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