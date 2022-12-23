Лилия Ребрик нежно поздравила мужа с 11-летием брака и показала их красивые фото со свадьбы

Звездные супруги празднуют "стальную" свадьбу.
Ведущая и актриса Лилия Ребрик сегодня, 23 декабря, с мужем, хореографом Андреем Диким отмечают важное событие.
На странице в Instagram Ребрик оставила трогательный пост, в котором поздравила любимого с 11-летием их брака. В народе дату называют "стальной" свадьбой.
Лилия адресовала мужу теплые слова, а также поделилась романтическими фотографиями с их свадьбы, которую они устроили себе в прошлом году на 10-летие брака. Как призналась Ребрик, вселенная ей сделала самый большой подарок, дав возможность встретить настоящую, крепкую, искреннюю любовь.
"За эти годы мы строили дом, обустраивали уют, рожали детей, становились старше, опытнее, мудрее, но любили, смеялись, плакали, танцевали так, как будто впервые встретились. И самое главное — делали все всегда вместе. Я знаю, как можно думать, дышать, двигаться с человеком в унисон. Я знаю, как можно понимать друг друга по взгляду, когда никаких слов не нужно. Конечно, как и все люди, мы спорили, ссорились, обижались, но все это только укрепляло нашу любовь", — отметила Лилия.
Также звезда рассказала, как много делает для нее муж и заботится о ней в такое непростое для страны время:
"Мы прошли пандемию, живем в войну, без света, пряча наших детей по подвалам. Ты посреди ночи идешь меня провожать пешком с 22 этажа к машине, а потом снова вверх (а нам уже не по 25), ты варишь мне самый вкусный кофе на свечах и при свечах. Во всех твоих действиях – любовь: ко мне, к девочкам, к нам", — поделилась Ребрик.
Напомним, недавно Лилия Ребрик трогательно поздравила мужа с 44-летием. Также ведущая показала сладкие поцелуи с любимым на романтичных фото.
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