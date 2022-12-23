Лилия Ребрик нежно поздравила мужа с 11-летием брака и показала их красивые фото со свадьбы

Ведущая и актриса Лилия Ребрик сегодня, 23 декабря, с мужем, хореографом Андреем Диким отмечают важное событие.

На странице в Instagram Ребрик оставила трогательный пост, в котором поздравила любимого с 11-летием их брака. В народе дату называют "стальной" свадьбой.

Лилия адресовала мужу теплые слова, а также поделилась романтическими фотографиями с их свадьбы, которую они устроили себе в прошлом году на 10-летие брака. Как призналась Ребрик, вселенная ей сделала самый большой подарок, дав возможность встретить настоящую, крепкую, искреннюю любовь.

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"За эти годы мы строили дом, обустраивали уют, рожали детей, становились старше, опытнее, мудрее, но любили, смеялись, плакали, танцевали так, как будто впервые встретились. И самое главное — делали все всегда вместе. Я знаю, как можно думать, дышать, двигаться с человеком в унисон. Я знаю, как можно понимать друг друга по взгляду, когда никаких слов не нужно. Конечно, как и все люди, мы спорили, ссорились, обижались, но все это только укрепляло нашу любовь", — отметила Лилия.

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Также звезда рассказала, как много делает для нее муж и заботится о ней в такое непростое для страны время:

"Мы прошли пандемию, живем в войну, без света, пряча наших детей по подвалам. Ты посреди ночи идешь меня провожать пешком с 22 этажа к машине, а потом снова вверх (а нам уже не по 25), ты варишь мне самый вкусный кофе на свечах и при свечах. Во всех твоих действиях – любовь: ко мне, к девочкам, к нам", — поделилась Ребрик.

Напомним, недавно Лилия Ребрик трогательно поздравила мужа с 44-летием. Также ведущая показала сладкие поцелуи с любимым на романтичных фото.

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