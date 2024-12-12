Лилия Ребрик нежно поздравила мужа с 46-летием и показала их счастливые фото с дочерьми

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик сообщила о важном празднике в ее семье.

Муж знаменитости, хореограф Андрей Дикий, празднует день рождения. Возлюбленному Лилии Ребрик 12 декабря исполняется 46 лет. Поэтому в своем фотоблоге ведущая нежно поздравила избранника с важной датой.

Лилия Ребрик опубликовала счастливые фото, где они с возлюбленным позировали вместе с тремя дочками – Адель, Полиной и Дианой. Как отметила ведущая, для нее Андрей Дикий – лучший муж и отец. Он проявляет к своим девочкам нежность, любовь и теплые эмоции, а также "спокойно реагирует на розовые бантики". Правда, Ребрик признается, что иногда удивляется, как хореограф выдерживает их "девичий батальон".

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"С днем рождения, любимый. Как нам с тобой повезло! Спасибо, что всегда рядом и всегда знаешь, чего хочет женщина. Знаешь, иногда я удивляюсь, как ты выдерживаешь этот наш женский батальон – столько нежности, столько эмоций, столько розовых бантиков у твоей жизни! Но ты справляешься с этим! С днем ​​рожденья! Ты – лучший муж и папа на планете! Обещаю, что сегодня бантиков на торте не будет", - обратилась к мужу знаменитость.

Напомним, в этом году в семье Лилии Ребрик родилась дочь Адель. Недавно знаменитость поделилась, как старшие девочки отреагировали на появление младшей.

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