Лилия Ребрик объяснила, почему назвала свою третью дочь Аделиной и какой смысл заложила в имя

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик впервые ответила, почему вместе с мужем Андреем Диким и двумя дочками назвала свою третью дочь Аделиной.

В своем фотоблоге Лилия призналась, что выбрала это имя со своей семьей неспроста. Как оказалось, имя Аделина является символическим и состоит из букв, присутствующих в именах всех членов их семьи. В частности, на буквы "а", "д" и "л" начинаются имена Андрей (муж ведущей), Диана (старшая дочь) и Лилия. А состав "на" присутствует в имени средней дочери – "Полина".

Лилия Ребрик с семьей / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

"Для всех, кто так тяжело переживает, что имя нашей третьей дочери Аделина. Несила больше молчать. Разгадка очень и очень проста", – написала Ребрик.

Также ведущая ответила на хейт пользователей в Сети, которые упрекают ее за, мол, выбор неправильного имени для третьего ребенка.

"А на самом деле обожаю читать ваши комментарии! Виноваты, конечно, не посоветовались со всеми подписчиками, а выбрали имя ребенку семьей", – с юмором прокомментировала знаменитость.

Напомним, 15 марта Лилия Ребрик родила третью дочь. И незадолго после родов показала первые фото выписки со всей семьей.

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