Лилия Ребрик очаровала кадрами с подросшей полуторагодовалой дочерью и удивила ее достижениями

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась трогательным видео, которое умилило ее подписчиков.

Звезда показала, как их с Андреем Диким младшая дочь Аделина, которой полтора года, уже активно разговаривает и даже ведет настоящую «девичью болтовню» с мамой. На кадрах, которые артистка опубликовала в Instagram, маленькая Адель катается на качелях, смакует банан и при этом разговаривает с мамой. Девочка уже умеет четко произносить свое имя, а старшую сестренку Диану называет коротко — «Нана».

«Наши девичьи разговоры. Тема дня: обо всем и сразу», — с улыбкой подписала видео телеведущая.

В заметке Ребрик также пошутила, что ее подписчики обожают видео, где Адель что-то ест, ведь на этот раз кроха продемонстрировала настоящую многозадачность: «P.S. Знаю, вы все любите мои видео, где Адель ест. Но здесь она еще и демонстрирует многозадачность: и говорит, и ест».

Подписчики трогательно отреагировали на ролик, засыпав знаменитость комплиментами и словами восхищения. Многие отметили, что дочь растет ее маленькой копией — улыбчивая, энергичная и очень коммуникабельная.

К слову, звездная семья имеет трех дочерей. Старшая дочь Диана, которой 13 лет, профессионально занимается танцами, а ее звездная мама довольно часто демонстрирует фанам достижения девушки. Также у супругов есть средняя и младшая дочери — 7-летняя Полина и 1,5-летняя Аделина.

Напомним, недавно Лилия Ребрик показала свою 13-летнюю дочь-красавицу и ошеломила, как девушка подросла. Артистка поделилась совместным семейным снимком с возлюбленным, а Диана привлекла внимание поклонников поразительным сходством со звездной мамой и своими танцевальными достижениями.