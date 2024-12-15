Лилия Ребрик очаровала подросшей 9-месячной дочерью в ярком леопардовом образе

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик восхитила новой фотосессией с младшими дочерьми.

Сегодня, 15 декабря, Адель встречает свои 9 месяцев. Семья на этот раз не изменила своим традициям и попозировала в милой фотосессии. Для девочки звездная мама подобрала особый лук, состоявший из черной блузы, штанишек с леопардовым принтом и повязки в соответствующем стиле.

Лилия Ребрик с дочерью Адель / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с дочерью Адель / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Кроме маленькой Адель, леопардовый стиль примерила сама Лилия и еще одна дочь Полина. Все вместе они повеселились с Аделью, а также задули свечу на оригинальном тортике. А в конце самая младшая дочь Ребрик не сдержалась и попробовала десерт на ощупь.

"Осторожно, порция гламура зашкаливает! Адель 9 месяцев! Девять! Кайфуем быть твоими родителями, Адель", — написала ведущая.

Лилия Ребрик с дочками Адель и Полиной / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с дочерью Адель / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лилия Ребрик с дочерью Адель / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

В комментариях фаны звезды поздравили семью с мини-праздником и щедро засыпали кроху комплиментами:

Какая милота! Спасибо, что делитесь со вселенной своим счастьем! Пусть люди подхватывают вашу радость!

Какая гламурная кроха. Так и хочется, чтобы она затанцевала

Невероятно красивые девочки

Какая же сладкая булочка!

Напомним, недавно мужу Лилии Ребрик, хореографу Андрею Дикому исполнилось 46 лет. Знаменитость публично обратилась к возлюбленному с особым поздравлением и показала их семейное фото.

Читайте также: