- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 1 мин
Лилия Ребрик очаровала редким фото с мамой-учительницей и их сходством
Артистка поздравила родного человека с ее профессиональным праздником.
Телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала свою маму-красавицу и публично поздравила ее с особым праздником.
Сегодня, 5 октября, в Украине празднуют День учителя. Именно по этому случаю Лилия в фотоблоге написала щемящий пост и поделилась фото с мамой. Дело в том, что Вера Леоновна по специальности учительница языка и литературы. Ранее звезда делилась, что мама нашла в этом свое настоящее призвание и всю жизнь работает в школе. Поэтому в этом году, как и раньше, Лилия просто не могла не поздравить ее и всех соприкасающихся с профессиональным праздником.
"С Днем учителя! С днем тех, кто учит сердцем! Благодарность каждому за мудрость, терпение и любовь. Если в мире существует терпение, то оно точно учительское! В моей семье всегда есть мой лучший учитель — моя мама", — восхитила ведущая подписью к фото.
В комментариях под публикацией семейство засыпали комплиментами и поздравлениями.
Какая красивая женщина ваша мама
Присоединяемся к поздравлениям!
Здоровья, радости, мира и любви всем учителям и всем людям!
Напомним, недавно певица ROXOLANA также показала свою маму и вместе с ней раскрыла бьюти-секреты.