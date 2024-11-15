Лилия Ребрик одела 8-месячную дочь в необычный total black образ и рассказала о ее изменениях

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик восхитила праздничным роликом с дочкой Адель.

Сегодня, 15 ноября, младшая дочь звезды празднует восьмой месяц жизни. По этому случаю Лилия уже традиционно устроила фотосессию с крохой. Для особых фото артистка подобрала для семьи total black луки и заказала торт, украшенный черными бантиками.

Кроме того, Ребрик поделилась, какие изменения наблюдает за Аделью. Многодетная мама говорит, что кроха уже начала ползать, сидеть, пытается стоять и говорить первые слова. К тому же ведущая раскрыла вес дочери. Так, малыш почти достиг отметки в 10 кг.

Лилия Ребрик отметила 8 месяцев дочери в необычных образах

"8 месяцев. 15.11.2024. Lady in black. Обожаю эту красавицу – это почти 10 кг счастья! Уже становится на ноги, "мамкает", ползает на всю и сидит, как королева. Ну как так быстро?! А еще продолжается блокбастер на тему "попробуй торт"! Дальше будет… Адель все ближе и ближе подбирается к вкусности. Ее настойчивость и умение найти подход – впечатляют!", – восхитила Лилия.

В комментариях поклонники поздравили семью с мини-праздником и оценили образ крохи.

Черное – это всегда стильно, изысканно, красиво. Маленькая красотка. Очаровательная девочка, будь счастлива и здорова! Поздравляем!

Какие невероятные и стильные платья! Красота и только. Обожаю

Поздравляю! У ты, какая маленькая стильная модница! Очень мило!

Как быстро летит время... Поздравляю с еще одним счастливым месяцем жизни. Красотка!

Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина рассказала о своем младшем сыне. Знаменитость призналась, как 10-летний Саша реагирует на то, что его отец находится в рядах ВСУ.

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