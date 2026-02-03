Лилия Ребрик ошеломила, как ее 7-летняя дочь выполняет сложные гимнастические трюки

Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Реклама

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик ошеломила, как ее средняя дочь выполняет сверхсложные трюки.

У знаменитости довольно активная семья. Если старшая дочь ведущей Диана разделила увлечение отца Андрея Дикого и стала профессионально заниматься танцами, то младшей нравится гимнастика, как и звездной маме. В Instagram-stories Лилия Ребрик показала, как Полина выполняет сложные трюки.

Для девочки довольно легко сделать шпагат. Более того, Полина выполняет его в воздухе, что в целом сложнее. В шпагате дочь знаменитости еще и с легкостью читает книгу. Актриса признается, что узнает себя в средней дочери.

Реклама

Дочь Лилии Ребрик Полина / © instagram.com/liliia.rebrik

Также Полина удивляла умелым мостиком. Как шутит Лилия Ребрик, дочери безразлично, где она находится. В мостик она может стать где угодно.

Дочь Лилии Ребрик Полина / © instagram.com/liliia.rebrik

Кроме того, 7-летняя девочка очень удивляла гибкостью. Полине легко достать ногами до головы.

Дочь Лилии Ребрик Полина / © instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно Лилия Ребрик насмешила контентом с самой младшей дочкой. Ведущая показала, как маленькая Аделина в ее туфлях на каблуках убирала дом.