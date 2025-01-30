Лилия Ребрик ошеломила, как за восемь месяцев изменилась до неузнаваемости ее младшая дочь

Знаменитость показала Адель в одинаковых образах на фото тогда и сейчас.

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показала, как просто до неузнаваемости изменилась ее младшая дочь.

Знаменитость устроила для Адель необычную фотосессию. В частности, еще когда девочка только родилась, актриса запечатлела эти моменты в памяти с фотографом. Уже через восемь месяцев Лилия Ребрик повторила фотосет. Актриса одела Адель в те же образы и показала, как она за восемь месяцев изменилась. Девочку просто не узнать. Да и сама Ребрик удивляется, как быстро прошло время и ее дочь от "новорожденной" стала "уже не сплю".

Дочь Лилии Ребрик Адель / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Наша малютка Адель. От "newborn" до "уже не сплю". Эти фото для меня — настоящее сокровище. Оставлю эти невероятные фотографии здесь в память о том, как летит время… Это фантастическая идея! В одинаковых образах с разницей в восемь месяцев своего первого, столь важного года жизни!" – поделилась актриса.

Дочь Лилии Ребрик Адель / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В комментариях подписчики очень оценили такую идею Лилии Ребрик. Они отметили, что фотографии просто невероятные. Также звездные подписчики написали артистке немало комплиментов.

Дочь Лилии Ребрик Адель / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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Дочь Лилии Ребрик Адель / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно Лилия Ребрик рассказала, что ее 12-летняя дочь стала актрисой. Также ведущая поделилась первыми успехами Дианы.

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