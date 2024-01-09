Лилия Ребрик откровенно поделилась, как проходит ее беременность в 42 года

Украинская телеведущая Лилия Ребрик откровенно пообщалась с поклонниками, которые задали ей немало вопросов о беременности и родах.

В частности, у актрисы поинтересовались, сложно ли ему вынашивать ребенка в 42 года. Лилия откровенно ответила, что предыдущие две беременности для нее были тяжелее, ведь ее постоянно мучил токсикоз, а сейчас у ведущей есть возможность насладиться интересным положением без болезненного самочувствия.

"Две предыдущие беременности у меня был токсикоз все девять месяцев. А в третий раз наконец-то на шестом месяце организм дал мне возможность насладиться беременностью без токсикоза. Я его приручила. Так что уже месяц я кайфую", — поделилась знаменитость.

Лилия Ребрик с дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик также призналась, выбрала ли имя для третьей дочери. Ведущая говорит, что для их семьи это сложная задача. Во-первых, они выбирают имя, которое будет созвучно с фамилией Дикая. Во-вторых, надо назвать будущую дочь так, чтобы всем членам семьи понравилось. Лилия Ребрик уже выбрала имя, однако пока не спешит его рассекречивать.

"Скажу так: есть уже вариант, но пока не скажу. Привыкаем, говорим с ней… Когда встретимся – поймем, подходит ли имя. К тому же привязка к фамилии Дикая. Еще нужно, чтобы всем членам семьи нравилось. Задача со звездочкой", — отметила ведущая.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, актриса Виктория Варлей сейчас тоже в положении. Раньше знаменитость делилась, как у нее получилось забеременеть в 39 лет.

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