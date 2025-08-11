Лилия Ребрик откровенно высказалась о кризисах в отношениях с мужем, с которым 14 лет в браке

Андрей Дикий и Лилия Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик откровенно высказалась о кризисах в отношениях с мужем, хореографом Андреем Диким.

Пара уже 14 лет находится в браке. На проекте "Ранок у великому місті" Лилия Ребрик говорит, что за это время в их отношениях постоянно пытаются заприметить какие-то проблемы. Однако знаменитость уверяет, что кризисы - это не про них. По словам ведущей, они с возлюбленным живут в мире и согласии. Актриса также добавила, что всегда мечтала, чтобы в ее семье царил покой, и именно так и произошло.

"Всегда пытаются найти какие-то кризисы или недоразумения в нашей семье. Я говорю, чтобы не тратили время. Я всегда мечтала, чтобы в моей семье был штиль. Кто-то говорит, что вы скучно живете. Я не скучаю в этом штиле. Мне комфортно", - признается ведущая.

Также Лилия Ребрик рассказала о воспитании детей. У супругов есть три дочери. Ведущая говорит, что, конечно, когда старшая Диана была единственной, то вся любовь доставалась ей. Однако с появлением сестры это немного изменилось. Тем не менее, актриса сразу договорилась с мужем, что на старшую дочь не будет перекладываться ответственность, чтобы она тоже могла полноценно насладиться детством.

"Когда первый ребенок и единственный, понятно, что вся любовь направлена на него. Когда у нас родилась Поля, у меня, как у старшей сестры в семье, была установка, что старшая дочь не виновата, что она старшая, у нее тоже должно продолжаться детство. Никогда не говорить, что ты же старшая, должна понять. Помню, мы с мужем проговорили, что это табу слова", - отметила ведущая.

