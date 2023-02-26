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Лилия Ребрик отменила спектакль из-за проблем со здоровьем: "Организм сказал мне "Стоп"

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Лилия Ребрик отменила спектакль из-за проблем со здоровьем: "Организм сказал мне "Стоп"

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Уже два дня актриса лежит с температурой.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик пожаловалась поклонникам проблем со здоровьем.

Сегодня поклонники звезды ожидали увидеть ее на сцене театра, однако, к сожалению, спектакль пришлось отменить. В сторис в Instagram Лилия рассказала, что заболела.

"Заболела... Второй день лежу с температурой. Так организм сказал мне: "Стоп, Лиля, сделай паузу". И, как всегда, не ко времени. Столько дел было. Хотя болеть всегда не ко времени", — поделилась Ребрик.

© instagram.com/liliia.rebrik
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Поклонники актрисы расстроились, что не смогли увидеть ее выступление сегодня. Впрочем, Лилия пообещала, что совсем скоро будет чувствовать себя лучше и вернется на сцену.

"Так бывает, к сожалению. Следующая "Инъекция бессмертия" 7 марта (О Боже, это уже скоро весна). Верю, что уже буду как огурчик", — написала Ребрик.

© instagram.com/liliia.rebrik
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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Дата публикации
Просмотры
1900
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