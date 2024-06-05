Лилия Ребрик отправила 11-летнюю дочь на отдых без родителей и рассекретила, куда именно

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась, что ее старшая дочь Диана отправилась на отдых.

Новостью знаменитость поделилась в Instagram-stories. Артистка показала, как с мужем, танцором Андреем Дикими, на железнодорожном вокзале провожала 11-летнюю дочь на поезд. Диана выбрала удобную одежду – светлые джинсы и черную футболку. Все свои вещи девушка упаковала в немалый чемодан.

Лилия Ребрик уже рассекретила, куда отправилась Диана. Как оказалось, дочь ведущей и хореографа летом будет отдыхать в детском лагере, где будет заниматься разными активностями, заводить новых друзей и наслаждаться проведенным временем.

Дочь Лилии Ребрик отправилась на отдых / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Моя взрослая красавица! В лагерь!" – подписала кадры ведущая.

Дочь Лилии Ребрик отправилась на отдых / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик уже даже показала, как Диана сидит в поезде. В частности, в путешествие 11-летняя девушка отправляется без родителей. Ведущая даже успела пошутить, то ли дочь больше ждет отдыха в лагере, то ли они с мужем на поездку Дианы.

"Не знаю, кто больше ждет отправления: дети или родители", — пошутила знаменитость.

Дочь Лилии Ребрик отправилась на отдых / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, в этом году Лилия Ребрик и Андрей Дикий в третий раз стали родителями. У супругов родилась дочь, которой они дали имя Адель. Недавно ведущая рассказала, как появление третьего ребенка повлияло на его брак с мужем.

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