Лилия Ребрик отпраздновала первый год дочери и показала сюрприз от звездных кумовьев

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик показала празднование первого года дочери Адель.

Так, в особый день звезда с мужем Андреем Диким организовала ужин в кругу друзей и родных. В частности, поздравить маленькую именинницу пришли ее звездные крестные родители – Анатолий Анатолич и Ирина Хоменко. В свою очередь, шоумен с женой Юлой подарил крестнице розовый детский электроскутер.

На видео также заметно всех детей Ребрик, которые по случаю праздника выбрали фемили лук, состоявший из светлых оттенков одежды. Вместе они попозировали на фоне декораций и стенда, где были собраны фото Адель за все 12 месяцев.

Дочь Ребрик отпраздновала первый день рождения в кругу звезд

Во время праздника Адель не только получала подарки от гостей, но и станцовала с папой. После этого крестные Адель состригли ей первый локон волос и сохранили на память. Кроме того, желающие могли оставить крохе пожелания на будущее и сыграть в особую лотерею. А под вечер всех ждал большой белоснежный торт с короной, на котором именинница задула свечу.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский также организовал праздник для маленького сына Оскара, которому исполнился год.

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